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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel üç tesisinde hurda alış fiyatlarını değiştirdi, ihracat piyasası güçlü

Tokyo Steel yerel hurda alış fiyatlarını beş tesisinin üçünde 1.000 JPY/mt (9,6$/mt) yükseltti.

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