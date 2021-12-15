﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel üç tesisinde hurda alım fiyatlarını düşürdü

Japonya’nın başlıca elektrik ark ocaklı üreticisi Tokyo Steel, tesislerinin çoğunda hurda alım fiyatlarını düşürmeye devam ettiğini duyurdu.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.