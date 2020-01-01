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Tokyo Steel tüm tesislerinde hurda alış fiyatlarını artırdı

Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, 16 Şubat itibarıyla tüm tesisleri için yerel hurda alış fiyatlarını artırdı.

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