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Tokyo Steel tüm tesislerinde hurda alım fiyatlarını 10-19$/mt düşürdü

Tokyo Steel tüm tesislerinde yerel hurda alış fiyatlarını 1.000-2.000 JPY/mt (10-19$/mt) düşürdü.

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