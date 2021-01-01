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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel Tahara tesisinde hurda alım fiyatlarını üçüncü defa düşürdü, ihracat fiyatları baskı altında

Küresel hurda piyasasındaki eğilimin tersine dönmesi ve Çin çelik piyasasındaki son gelişmelerin ardından piyasanın geleceğine ...

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