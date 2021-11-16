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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel Tahara tesisinde hurda alım fiyatlarını düşürdü

Asya hammadde piyasalarına yönelik olumsuz beklentiler, Japon çelik üreticisi Tokyo Steel’in hurda alım fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam etti.

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