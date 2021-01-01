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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel iki tesisinde hurda alım fiyatlarını uzun bir aradan sonra düşürdü

Japonya’nın elektrik ark ocaklı başlıca üreticisi Tokyo Steel, yeni hurda alım fiyatlarını açıkladı. Üretici iki tesisinde ...

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