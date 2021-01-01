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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel iki tesisinde hurda alım fiyatlarını düşürdü, yerel fiyatlar ihracat fiyatlarına kıyasla hala avantajlı

Japonya’nın başlıca elektrik ark ocaklı üreticisi Tokyo Steel, bugün itibarıyla, iki tesisinde hurda alım fiyatlarını düşürdüğünü duyurdu.

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