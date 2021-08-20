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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel iki tesisinde hurda alım fiyatını düşürdü

18 Ağustos tarihinde Japonya'da düzenlenen Kanto Tetsugen hurda ihracat ihalesinin sonuçları ve genel olarak küresel çelik ...

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