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Tokyo Steel iki tesisi için hurda alış fiyatlarını düşürdü

Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı üreticisi Tokyo Steel, 18 Mart’ta iki tesisi için hurda alış fiyatlarını düşürdü.

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