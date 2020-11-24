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Tokyo Steel iki tesisi için hurda alım fiyatlarını artırdı, Japonya’nın ihracat fiyatları yükselmeye devam ediyor

Tokyo Steel, iki tesisi için yerel hurda alım fiyatlarını 500-1.000 JPY/mt (4,8-9,6$/mt) artırdığını açıkladı.

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