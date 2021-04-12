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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel hurda alış fiyatlarını Mart ayının başından beri ilk kez artırdı

Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı üreticisi Tokyo Steel, yerel hurda alış fiyatlarını 4 Mart’tan bu yana ilk kez artırdı.

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