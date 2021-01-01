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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel hurda alış fiyatlarını Eylül ayında üçüncü kez yükseltti

Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel hammadde alımlarını garanti altına almak için yerel ...

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