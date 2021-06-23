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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel hurda alım fiyatlarını bir ay sabit tuttuktan sonra artırdı

Japonya merkezli başlıca elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, beş tesisinden üçü için hurda alış fiyatlarını artırdığını açıkladı.

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