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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel hurda alım fiyatlarını artırdı

Tokyo Steel, artan küresel fiyatları yakalamak ve tedarik sağlamak için yeni hurda alım fiyatlarını açıkladı.

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