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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel Haziran sonundan beri ilk kez hurda fiyatlarında artış açıkladı

Japonya’daki başlıca elektrik ark ocaklı üretici Tokyo Steel, alım yapabilmek için hurda alım fiyatlarını artırmaya karar verdi.

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