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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel dört tesisinde yerel hurda alım fiyatlarını yükseltti

Bugün, Tokyo Steel beş tesisinin dördünde yerel hurda alım fiyatlarını 1.000-2.000 JPY/mt (9,6-19$/mt) yükseltti.

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