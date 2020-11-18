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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel dört tesisi için yerel hurda alım fiyatlarını bu hafta ikinci kez artırdı

5 Kasım itibarıyla Tokyo Steel, beş tesisinden dördü için hurda alım fiyatlarını 500 JPY/mt (4,8$/mt) artırdığını açıkladı.

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