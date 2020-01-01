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Tokyo Steel dört tesisi için hurda alış fiyatlarını düşürdü

Tokyo Steel 12 Mart’ta, dört çelik tesisi için yerel hurda alış fiyatlarını 500 JPY/mt (4,6$/mt) düşürdü.

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