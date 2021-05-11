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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel çoğu tesisinde hurda alım fiyatlarını 28$/mt artırdı

Japonya’nın elektrikli ark ocağı kullanan çelik üreticisi Tokyo Steel, hurda satın alım fiyatlarını arka arkaya ikinci gün artırdı.

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