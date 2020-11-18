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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel beş tesisi için de hurda alım fiyatlarını artırdı

Tokyo Steel, tesise göre değişmek üzere tüm beş tesisinde de hurda alım fiyatlarını 500-1.500 JPY/mt (4,3-13$/mt) artırdı.

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