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< Hurda ve Hammadde

Teklifler ve karşı teklifler arasındaki fark pik demir satışlarına engel oluyor

Yeni yılın ilk haftasında, küresel pik demir piyasasında satışlar çoğunlukla durgun seyretti.

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