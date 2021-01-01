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Tayvanlı üreticiler fiyat düşüşünün ardından ABD çıkışlı hurda alımı yaptı, Japon satıcılar fiyatlarını indirmiyor

Tayvanlı çelik üreticileri Japon satıcıların fiyatlarını düşürmeye çoğunlukla direnmesi karşısında, fiyatları düşen ABD çıkışlı hurda alımı yaptı.

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