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< Hurda ve Hammadde

Tayvanlı hurda alıcıları 10-15$/mt’luk bir fiyat artışını daha kabul etti

Bu hafta Tayvan’da ithal hurda fiyatları 10-15$/mt daha yükseldi ve müşterilerin artan fiyatları kabul etmekten başka şansları yoktu.

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