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Tayvanlı alıcılar ABD çıkışlı hurda bulmakta zorluk yaşıyor, Japonya çıkışlı fiyatlar fırladı

Tayvanlı müşteriler, ABD çıkışlı konteyner bazlı hurda bulmakta zorluk yaşıyor.

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