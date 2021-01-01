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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ithal hurda fiyatları yükseldi, ABD ve Japonya’nın teklifleri arasındaki fark açıldı

Tayvanlı hurda alıcıları bu haftanın başında yüksek fiyatlardan ABD çıkışlı hurda kargoları alırken, ABD ve Japonya çıkışlı ...

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