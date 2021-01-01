﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ithal hurda fiyatları hız kesmeden düşmeye devam ediyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Tayvanlı alıcıların ABD çıkışlı yaptıkları ithal hurda alımlarında fiyatlar 10$/mt ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.