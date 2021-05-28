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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ithal hurda fiyatları gerilemeye devam ediyor, önümüzdeki hafta düşüş durabilir

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Tayvan ithal hurda piyasasındaki fiyat düşüşleri devam etti ve alımlar zayıfladı.

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