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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ithal hurda fiyatları bu hafta hafifçe arttı, artışın sürmesi bekleniyor

Tayvan hurda ithalat piyasasında bu hafta gösterge fiyat teklifleri hafifçe yükseldi.

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