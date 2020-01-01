﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ithal hurda fiyatları arttı, 10-20$/mt daha artış gösterebilir

Hurda tedarikçileri Türkiye’de fiyatların keskin bir şekilde artmasının ardından iyimser olduğu için Tayvan’da ithal hurda fiyatları arttı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.