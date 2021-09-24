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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ithal hurda fiyatları artmaya devam ediyor ama artış hızı zayıfladı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Tayvan’da ithal hurda fiyatları artmaya devam etti, fakat artış hızının yavaşladığı gözlendi.

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