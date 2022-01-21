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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ithal hurda fiyatları artışta, güçlü talep sonucunda Japonya çıkışlı bağlantı fiyatları da yükseldi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Tayvan’da ithal hurda fiyatları yukarı yönlü hareket etti.

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