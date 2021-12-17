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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ithal hurda fiyatları alternatif satıcıların piyasaya dönmesi nedeniyle düştü

Tayvan’da ithal hurda fiyatlarının daha da düşerken, alternatif hurda tedarikçilerinin piyasada yer almaya başladığı gözlendi.

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