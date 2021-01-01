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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ithal hurda alımları yavaşladı, fiyatlar belirsizlikten dolayı hafifçe düştü

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Tayvan’da ithal hurda fiyatları piyasadaki bazı belirsizliklerden dolayı yavaşladı.

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