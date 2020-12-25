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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da hurda fiyatları tatil öncesi 35$/mt arttı

Tayvanlı hurda alıcıları bu haftanın başında Noel tatili sebebiyle stok alımlarını tamamlamaya çalıştı.

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