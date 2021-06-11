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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da hurda fiyatları bu hafta çok az değişiklik kaydetti, yükseliş beklentileri devam ediyor

Tayvan’da ithal hurda fiyatları geçtiğimiz hafta toparlanmasının ardından, bu hafta hafif artışlarla küçük değişiklikler gösterdi.

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