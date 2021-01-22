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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da hurda fiyatları bu hafta 25-30$/mt geriledi, daha fazla düşüş bekleniyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Tayvan ithal hurda piyasasında gözlenen fiyat düşüşü devam etti ve hatta hız kazandı.

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