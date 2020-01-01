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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da hurda fiyatları bu hafta 15$/mt düştü, alıcılar daha fazla düşüş bekliyor

Bu hafta global hurda piyasasında fiyatların yön değiştirmesi Tayvan piyasasını da etkiledi ve fiyatlar 15$/mt geriledi.

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