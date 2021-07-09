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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ABD çıkışlı hurda fiyatları daha da arttı, Japonya çıkışlı fiyatlar düştü

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD merkezli hurda tedarikçileri Tayvan’a verdikleri fiyatlarını bir kez daha artırdı.

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