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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ABD çıkışlı hurda fiyatları artsa da piyasa genel olarak yatay seyrediyor

Geçtiğimiz hafta, Tayvan’da ABD çıkışlı hurda fiyatları hafifçe artarken, Japonya çıkışlı hurda fiyatları değişiklik göstermedi.

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