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< Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ABD çıkışlı hurda fiyatları 50$/mt arttı, Japonya çıkışlı hurda teklifleri 400$/mt’un çok üstünde

Bu hafta Tayvan’da ithal hurda fiyatları artmaya devam etti.

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