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< Hurda ve Hammadde

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 38. Hafta

Tayvan yerel piyasasında HMS I/II karbon hurda fiyatı 300 NTD/mt (10$/mt) artarak 11.300-12.000 NTD/mt (307-432$/mt) sahada teslim aralığına çıktı.

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