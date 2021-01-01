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Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 34. Hafta

Tayvan yerel piyasasında HMS I/II karbon hurda fiyatı geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde 700 NTD/mt (25$/mt) artış gösterdi.

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