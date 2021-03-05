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Tayvan ithal hurda piyasasındaki fiyat artışı bu hafta yavaşladı, teklif sayısı arttı

Tayvan ithal hurda piyasasındaki fiyatlar bu hafta da artmaya devam etti ve alıcılar hala alım yapmak istiyor ancak söz konusu fiyat artışı yavaşladı.

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