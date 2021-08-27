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Tayvan ithal hurda piyasasında olumsuz etkenler ağır bastı

Tayvan’da ithal hurda fiyatları, geçen hafta kaydedilen artışların ardından olumsuz faktörlerden etkilendi.

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