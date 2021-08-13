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< Hurda ve Hammadde

Tayvan ithal hurda piyasasında fiyatlar dibe vurdu

Tayvan’da ithal hurda fiyatları dip seviyeye erişirken, görülen hafif yükselişler, fiyatların daha da toparlanma ihtimali olduğunu ortaya koydu.

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