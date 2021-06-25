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< Hurda ve Hammadde

Tayvan ithal hurda piyasasında fiyat trendleri farklılık gösterdi

Tayvan’da ABD menşeli hurda fiyatları geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde dalgalanırken, Japonya menşeli hurda fiyatlarında düşüş görüldü.

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