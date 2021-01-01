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< Hurda ve Hammadde

Talebin artmasıyla cevher fiyatları 130$/mt CFR’ı geçti

Çin’de ithal cevher fiyatları 11 Ekim’de, talebin tatil sonrası çok daha yüksek olması sebebiyle artışa geçti.

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