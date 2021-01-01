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Talebe yönelik endişelerle birlikte demir cevheri yeniden 150$/mt CFR’ın altını gördü

demir cevheri fiyatları, vadeli fiyatların %7,8 gerilemesinin ardından sert bir şekilde düştü.

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