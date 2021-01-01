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< Hurda ve Hammadde

SteelOrbis yılsonu değerlendirmesi: 2021'de Türkiye'de ithal hurda fiyatları birçok olumsuz faktöre rağmen rekor seviyeleri gördü

2021 yılı süresince Türkiye ithal hurda piyasası; Corona salgınından dolayı ertelenen nihai mamul talebi, yüksek navlun ve ...

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